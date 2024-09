Maldini e Pisilli nella lista dei pre-convocati dell' Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 30 settembre 2024) AGI - "Ci sono dei giovani veramente forti che stanno crescendo e che stanno facendo vedere che può essere un futuro importante quellosono due nomi che sonodei pre-, perchè quelli li abbiamo già dati". Lo ha detto il commissario tecnicoa Nazionalena di calcio, Luciano Spalletti, a marginea sua visita all'ospedale Santobono di Napoli al quale il ct ha donato la celebre Fiat Panda che, in occasionea conquista del terzo scudetto del Napoli, fu impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria ed autografata da tutti i calciatori. "Naturalmente - aggiunge Spalletti - ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano venire a dare un contributo, una mano in quella che sarà la difficoltà che avremo ancora per mettere a posto le cose dopo che non abbiamo fatto un grandissimo Europeo".