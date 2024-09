Machado ' premio Havel ai venezuelani in lotta per la libertà'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Il significato di questo riconoscimento è immenso, non solo per me, ma per tutti coloro che oggino insieme per la causa dellain Venezuela". Lo ha dichiarato, in un videomessaggio, la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina, a commento delVaclav, conferitole dal Consiglio d'Europa. La figlia, Ana Corina Sosa, ha ritirato ildurante la cerimonia ufficiale a Strasburgo.è la prima in America Latina ad ottenere il riconoscimento. Il Vaclavviene riconosciuto ogni anno "a chi ha contribuito con le proprie azioni a rafforzare il rispetto dei diritti umani; è stato determinante nello scoprire violazioni su larga scala; oppure ha mobilitato con successo l'opinione pubblica o la comunità internazionale a favore di una causa".