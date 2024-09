Luna Rossa-Ineos quando le prossime regate? Orari tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)Britannia sono in perfetta parità nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il tabellone recita 3-3 al termine della terza giornata dinelle acque di Barcellona: il sodalizio britannico si è imposto nel primo confronto del pomeriggio, ma la compagine italiana ha prontamente reagito nel secondo testa a testa e ha così riacciuffato gli avversari. La serie al meglio delle tredici(si impone chi ne vince sette) si sta rivelando estremamente equilibrata, appassionante e avvincente.