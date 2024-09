L’ultimo amore low cost di Letizia di Spagna

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) In occasione di una gita fuori porta in Galizia,diha indossato un look pratico, versatile e accessibile perfetto per tutti i giorni. La regina ha optato per dei jeans straight e una blusa voluminosa di & Other Stories con dettagli floreali e polsini arricciati, disponibile a 89 euro. La mise è stata completata da una borsa tote con zip di Mango realizzata in pelle con lavorazione intrecciata. Anche la sera prima, la moglie di Felipe VI è stata avvistata con questo accessorio lowcombinato con un trench. Per essere eleganti non è necessario spendere cifre esorbitanti, parola didi. GUARDA LE FOTO Gli insospettabili look lowdidiAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA L’ultimolowdidiAmica.