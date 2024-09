Le eccellenze della Valle Caudina protagoniste al Salone del Gusto di Torino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiI prodottisono stati per cinque giorni protagonisti ain occasione15esima edizione deldel, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo. L’occasione per Slow Food – che ha organizzato ilin partnership con Città die Regione Piemonte e con il patrocinio di Ministero dell’Agricoltura,Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, del Ministero dell’Ambiente eSicurezza Energetica, e del Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale – di raccontare i presìdi italiani e non solo, e presentare il lavoro di ricerca e tutela svolto sui territori. A rappresentare il territorio caudino c’era la condotta Slow Food guidata dal fiduciario Giovanni Ciardiello.