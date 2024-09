Laura Pausini il look biondo per ‘Ciao’ simbolo del cambiamento I fan lo adorano ma qualcuno…

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Pochi giorni faha pubblicato, il suo ultimo singolo, dedicato alla “capacità di lasciare andare” una storia finita. E per farlo, la cantante è comparsa sui social con undel tutto inedito: dopo averci abituati per anni al suo caschetto scurissimo,è apparsa nelle foto promozionali e nel video musicale con i capelliplatino. Una tonalità fredda che ha scatenato le reazioni positive dei fan e anche qualche polemica, ma che non è frutto di un cambiodefinitivo: la star ha infatti indossato una parrucca, sfoggiando il nuovo colore solo per il tempo di shooting e riprese. "Per il videoclip diho deciso di farmi bionda perché simboleggia unforte per me – spiegasul suo profilo Instagram – e ho scelto l’abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà”.