La storia del Pistoia Basket dalla fondazione ai playoff scudetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) È il 1999 quando l’Olimpia, storico club cittadino, retrocede in A2. I costi sono però insostenibili per proseguire e il titolo viene ceduto a Fabriano. La voglia di pallacanestro in città è però grande e il, attivo dal 1984 con il settore giovanile, raccoglie con entusiasmo l’eredità dell’Olimpia. La squadra, i cui colori ufficiali sono il bianco e il rosso, vince il campionato di Serie C regionale nel 2000, acquistando il titolo della Pallacanestro Castenaso militante in Serie B2. Dopo cinque stagioni in B1 il club cresce esponenzialmente: le aziende della famiglia Carrara entrano nel club come sponsor e l’obiettivo è la promozione in Legadue che arriva, nel 2007, insieme allodilettanti. Squadra e società crescono: il sogno è la Serie A e la stagione 2012/13 è quella del trionfo.