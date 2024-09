Inter Inzaghi | arresti degli ultras? La società ci ha chiesto di non dire nulla

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) E’ vigilia di Champions League per l’: la squadra di Simonedovrà vedersela contro la Stella Rossa dopo il pareggio all’esordio contro il Manchester City. La giornata di oggi è stata ancora sconvolta dagli. “Lecettazioni di oggi? Laci hadi non, c’è un’indagine in corso”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonein conferenza stampa. La partita di Champions “Sugli attaccanti devo ancora decidere fra Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi. Avranno buone possibilità di giocare tutti e quattro, ci saranno da valutare i datiallenamenti”. Lo dice il tecnico dell’, Simone, sulla sfida di Champions League. “Per turnover intendo che abbiamo bisogno di tutti: quest’anno è una stagione più difficile dell’anno precedente, non ragiono sulle staffette ma mi baso su quello che vedo.