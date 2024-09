Il procuratore di Milano Viola | Il Meazza fuori da ogni legalità Ecco come le curve erano diventate suddite della ‘ndrangheta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Lo stadio di San Siro, si legge negli atti “e le attività economiche connesse sonodacontrollo di”. Ciò è avvenuto, “almeno in parte, anche a causa di alcune carenze organizzativeFc Internazionale nella gestione dei rapporti con la tifoseria: controlli assolutamente carenti per gli ingressi allo stadio; forniture di biglietti a soggetti appartenenti alla criminalità che poi effettuano enormi ricarichi in sede di rivendita; partecipazione ai guadagni da parte di soggetti indagati ovvero già condannati per associazione di tipo mafioso, che poi trasferiscono il denaro alla famiglia mafiosa di appartenenza”, ha aggiunto nel corso di una conferenza stampa ildiMarcello