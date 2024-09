Federica Pellegrini all’improvviso il gelo | è finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 30 settembre 2024), tutto è successoe in maniera, oltretutto, assolutamente inaspettata:totale. Il secondo atto della sua vita è iniziato nel momento in cui ha deciso che era tempo di prendersi cura di tutte le cose che, per cause di forza maggiore, aveva dovuto ignorare quando dedicava le sue giornate al nuoto.ha deciso di riprendersi tutto con gli interessi e così, una volta appesa la cuffia al chiodo, tutto è cambiato in maniera radicale.ha debuttato sabato a Ballando con le stelle (AnsaFoto) – Ilveggente.itLo sport appartiene ormai al passato, sebbene resti inteso che la Divina sarà per sempre associata all’acqua e agli innumerevoli successi chi si è regalata e che ha regalato ai suoi sostenitori.