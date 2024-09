F1 FP2 prolungata di 30? in Messico | c’è una novità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, durerà 30 minuti in più. Una FP2 più lunga perché i team e i piloti effettueranno anche dei test sulle nuove gomme Pirelli che saranno introdotte nella prossima stagione. Come è noto, le tre prove libere nel week end durano 60 minuti ciascuno, ma in questo caso ci sarà una. Questo per consentire alle scuderie di acquisire dati e rendersi conto del comportamento degli pneumatici, per di più in condizioni ambientali piuttosto particolari visto che le monoposto gireranno in altura. Il target sarà quello di provare le gomme morbide e quindi studiarne il degrado in un contesto “limite” come quello di Città del. Non è la prima volta che una sessione di prove libere di un fine settimana del GP venga dedicata al test delle nuove mescole.