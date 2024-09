Ercolano | Genitori vessati dalle dipendenze del figlio costretti a chiedere denaro ai vicini di casa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arrestato 45enne per maltrattamenti ed estorsione: vessava ianziani per ottenereda spendere in droga e gioco d’azzardo. Dietro i vetri rotti, un tavolo sfasciato e le continue richieste dici sono droga e ludopatia. E dietro questeci sono dueanziani,. In due frasi la sintesi di una vita insostenibile, vissuta da tempo sul filo della paura e delle pretese dal dualismo quasi mai implicito del “dammi-altrimenti”. La vita di una mamma e di un papà che provano a fare fronte alle minacce delormai 45enne. Vuole soldi, continuamente. Oggi 20 euro, ieri 50. Uno stipendio senza contratto di circa 700 euro mensili, insopportabile per chi vive con una sola pensione. Insopportabile al punto da affidarsi aidi, chiedendo con dignità d’altri tempi un prestito per evitare le sfuriate del