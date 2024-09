Empoli di ferro | ingabbiata la Viola Cuore intensità e porta blindata Pareggio di carattere nel derby Prosegue il momento d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, Bologna, Juventus, Torino e ora anche la Fiorentina si iscrive nella lista delle big del campionato italiano che finora non sono riuscite a battere l’. A livello di partita ilnon è certo stato esaltante, pochissime le emozioni (addirittura nessun tiro indei), ma ha permesso agli azzurri di dare continuità al loro ottimo inizio di stagione allungando la striscia di imbattibilità (unica squadra insieme alla Juve) e aumentando i minuti senza reti al passivo (seconda difesa meno battuta dopo la Juve). Arriva quindi il terzoa reti bianche di fila in casa e, se proprio vogliamo trovare il famoso ago nel pagliaio, forse è proprio là davanti che è mancato qualcosa per fare davvero male alla Fiorentina quando l’ne ha avuto l’occasione.