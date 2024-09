Elio Franzini l’assoluzione nel giorno dell’addio al rettorato | Esco a testa alta e felice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – “Lascio la casa in ordine”.esce dal Tribunale di Milano e si avvia verso via Festa del Perdono per il suo ultimoda rettore. “Doppia liberazione”: conferma, con una nota di sarcasmo. Non era detto che le due date coincidessero: la fine del mandato era certa - da oggi, lunedì 30 settembre, prenderà le redini la rettrice Marina Brambilla - l’ultima udienza del processo di primo grado su presunti concorsi pilotati era già in programma “ma non ci aspettavamo che, dopo due ore di camera di consiglio, si arrivasse subito a sentenza”. Non ci sono state repliche da parte dei pm, dettaglio che ha portato a ottenere la pronuncia dei giudici già oggi. Rettore, come si sente? "Non solo sono stato assolto, ma con formula piena. E non perché il fatto non costituisce reato. Il fatto qui non sussiste proprio.