Dichiarazione redditi ultimo giorno per il 730 precompilato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ultima giornata per inviare ladeicon il modello 730. Il termine per questa tipologia discade infatti oggi, 30 settembre, mentre per il modello unico persone fisiche c'è tempo fino al 31 ottobre. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate, finora la modalità semplificata è stata utilizzata per oltre il 50% delle dichiarazioni già inviate. I dati già precaricati dal fisco sul software per compilare la, da spese sanitarie a certificazioni uniche fino ai premi assicurativi, ammontano a circa un miliardo e 300 milioni.