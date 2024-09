Charlotte Cardinale | Un Viaggio Musicale con l’Album Earthling

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024), nome d’arte di Caterina Barbieri, ha lanciato il suo nuovo album intitolato “”. Questo progettosi distingue per la sua prospettiva unica: esplora le dinamiche umane da un punto di vista “alieno”, distaccandosi per osservare la complessità del nostro mondo. Le tracce del disco sono state scritte in momenti diversi della sua vita, unendo sonorità moderne e testi profondi. Un’Evoluzione del Cantautoratosi considera una cantautrice a tutto tondo e, nel suo album, riesce a fondere la tradizione della canzone d’autore con elementi pop e narrativi. La scrittura dei testi è un punto focale della sua musica, rendendo le parole un elemento centrale per comunicare emozioni e riflessioni. Il Significato di “” L’idea di “” è nata dalla necessità di prendere una distanza dalla realtà per comprenderla meglio.