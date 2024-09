Assalto a portavalori maxi incidente sulla Statale | è un disastro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un atto criminale, con il tentatoa un furgone, ha provocato un gigantesco ingorgo e unstradale che ha paralizzato la16bis Adriatica a Barletta. Il terribile sinitro ha coinvolto undici veicoli e provocato il ricovero di quattro persone, di cui due in gravi condizioni. L’è avvenuto a seguito del blocco del traffico causato dall’azione dei malviventi, avvenuta nelle prime ore del mattino. Il tentatoalL’è avvenuto intorno alle 7 del mattino, quando un gruppo armato ha cercato di fermare un16bis. Il commando, armato di Kalashnikov, ha bloccato la strada utilizzando due tir all’altezza dello svincolo per Margherita di Savoia, in direzione Foggia.