Ariana Grande risponde alle critiche sulla sua voce in Wicked | Sono orgogliosa del lavoro che ho fatto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'attriceha spiegato perché ha volutoresuanel film, in cui interpreta Glinda.ha rispostoricevute da parte dei critici a causa della suain, il film di cui sarà star accanto a Cynthia Erivo. La cantante è infatti interprete di Glinda nell'adattamento cinematografico del popolare musical, le cui ripreseproseguite per due anni. Il commentoIntervistata da Vanity Fair,ha spiegato perché il suo tono diè molto diverso nel lungometraggio: "C'è una parte del mondo che non sa cosa serve per trasformare la propria, che si tratti di cantare o assumere un diverso dialetto per un ruolo, o