Ancorati nel futuro a Ostia la festa della Lega Navale Italiana con i campioni olimpici e paralimpici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024)– Laorganizza la seconda edizione di “nel”,dello sport in cui l’associazione celebra i suoi talenti sportivivela,canoa e del canottaggio. L’evento, condotto dal giornalista di Rai Sport Giulio Guazzini, si terrà sabato 5 ottobre alle ore 18 nella storica sedeal Lido di(Roma) e sarà l’occasione per premiare con l’ancora d’argento al merito sportivoLNI gli atletiche hanno ottenuto risultati nelle principali competizioni nazionali ed internazionali nel biennio 2023-24. Si tratta di giovani agonisti, ma anche digià affermati, che sono atleti di interesse per il CONI, il CIP e le Federazioni sportive e rappresentano degli esempi per le migliaia di bambini e ragazzi che laavvicina al mare e agli sport nautici ogni anno.