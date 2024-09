Abruzzo incendio in una ditta di solventi a Pineto L’appello ai cittadini | Non uscite e chiudete le finestre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un rogo di vaste proporzioni sta interessando la zona industriale di(Teramo), in località Scerne. Le fiamme, secondo quanto si apprende, si sono sviluppate all’interno di un’azienda – la Kemipol – che producee diluenti. La nube di fumo è visibile anche a decine di chilometri di distanza, anche dalla spiaggia di Pescara. La polizia locale invita ia rimanere in casa: “Non bisognerà uscire fino a quando l’della Kemipol non verrà spento”. “Il Sindaco Alberto Dell’Orletta – si legge nella pagina social del Comune – è in contatto con la Prefettura e gli enti competenti per monitorare la situazione e adottare eventualmente le misure necessarie”. Alla popolazione viene chiesto di “chiudere porte eper limitare l’ingresso di fumo nelle abitazioni”. Stesso invito arriva anche dal vicino comune di Roseto degli Abruzzi.