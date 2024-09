Volley Club si parte Lucchi | Che spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il cielo sopra al palco di Cesena in Wellness è azzurro e luminoso. Azzurro come le maglie delle atlete delElettromeccanica Angelini che si presentano in vista dell’inizio del nuovo campionato di B1, luminoso come le aspettative di un gruppo giovanissimo che dopo aver conquistato i playoff lo scorso anno, non vede l’ora di riprovarci. A guidare la squadra sarà il confermatissimo coach Cristiano, al timone per il quarto anno consecutivo. Coach, prime sensazioni dopo un mese di allenamenti? "Siamo dove deve essere una squadra a fine settembre: abbiamo lavorato tanto in termini di preparazione atletica e i carichi di queste settimane si fanno sentire. Normale. Non è ora che serve essere al meglio della condizione".