Via al restauro del portone del duomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Iniziano domani i lavori dideldeldi Cervia dopo una lunga raccolta fondi aperta proprio per l’urgenza dell’intervento. A darne notizia è lo stesso parroco deldon Pierre Laurent Cabantous. I lavori saranno eseguiti da una squadra specializzata e dureranno qualche settimana. Momento particolarmente importante dato che, come annunciato lo scorso maggio, per decisione del Papa, in occasione del Giubileo del prossimo anno la porta delcittadino sarà aperta per dare il via all’Anno santo.