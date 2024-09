Sinner e la richiesta di squalifica per doping | Deluso e sorpreso da appello Wada

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 29 settembre 2024) (Adnkronos) – “”. Janniknon nasconde il malumore per la decisione dell’agenzia mondiale anti), che ha presentato ricorso al Tas nel casoche coinvolge l’azzurro: per il numero 1 del mondo, viene chiesta unadi 1-2 anni. “Sono moltoe anchedall’dellavisto che abbiamo avuto tre udienze e tutte e tre sono andate molto positivamente per me”, ha spiegatoin conferenza stampa dopo la vittoria su Safiullin nel torneo ATP di Pechino in merito al ricorso dell’agenzia mondiale anticontro la sua mancataper la positività al Clostebol. “Non me l’aspettavo. L’ho saputo un paio di giorni fa, oggi è diventato ufficiale. Ma è stata una sorpresa per me. Forse vogliono solo essere sicuri che tutto sia nella posizione giusta.