Serie A anche la Fiorentina sbatte sul muro dell’Empoli | CLASSIFICA

(Di domenica 29 settembre 2024) Si è concluso a reti inviolate il derby della 6ª Giornata del campionato diA tra Empoli e. La partita è stata nel complesso equilibrata e non si sono registrate grosse occasioni da gol. La squadra di D’Aversa continua a confermarsi unin difesa: in 6 partite ha subito appena due gol ed è la seconda miglior difesa alle spalle della Juventus. Lasi è schierata con una formazione offensiva già dal primo minuto: Colpani, Gudmundsson e Kouame hanno agito alle spalle di Kean. Gli ingressi nella ripresa di Beltran, Ikone, Adli e Sottil non hanno portato i frutti sperati. Finisce con uno scialbo 0-0.