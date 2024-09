Sacerdote morto in canonica a 67 anni | arrestato l’altro prete

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 29 settembre 2024) Il dramma all’interno della Chiesa e le forze dell’ordine hanno voluto vederci chiaro: coinvolto un altroTragedia in chiesa. Uninglese di 69è stato trovatogiovedì notte nelladi Kalmthout, in Belgio, in circostanze sospette legate all’uso di droga, in particolare ecstasy. Una situazione talmente strana da far iniziare una lunga serie di indagini, che hanno portato al presunto coinvolgimento di un altroinper overdose – Cityrumors.itIn particolare il pastore B., di 60, che ospitava la vittima, è statoin via cautelativa, in attesa dei risultati dell’autopsia. Le autorità hanno sigillato la, e secondo quanto ricostruito è stato ipotizzato che l’uomo fosse in visita dopo un evento legato alla recente visita papale. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte. B.