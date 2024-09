Quanto costa la Naspi allo Stato? Ecco i dati dell’ultima indagine Inps

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 29 settembre 2024) I lavoratori sono oggi garantiti da una serie di ammortizzatori sociali, operanti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Tra essi specifica importanza è rivestita dalla, l’indennità di disoccupazione rivolta ai dipendenti del settore privato non agricolo. Numerose volte su queste pagine abbiamo parlato di questa prestazione di supporto al reddito che, nelle intenzioni del legislatore, costituisce una misura ‘ponte’ tra il vecchio lavoro e quello nuovo. Di seguito la riconsidereremo, alla luce dell’ultimo Rapporto annuale– il XXIII – pubblicato pochi giorni fa. Uno dei temi affrontati è, infatti, proprio lae l’impatto che tale indennità ha per le casse dellola prestazione in oggetto all’erario?alcuni numeri interessanti che seguono l’evoluzione dellanel corso degli anni.