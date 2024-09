Piazza XX Settembre a Bologna mercatini anti-spaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024), 292024 – “Un’idea che aiuta commercie abitdell’area diXXa combattere loe il degrado di quest’area”. Questo in sintesi il sentimento di alcuni negozisulla proposta del direttore di Confcommercio-Ascom, Giancarlo Tonelli, per riqualificare la ‘zona calda’ di fronte la stazione. Dopo l’appello sul Carlino di Tonelli (“La situazione è di emergenza, vogliamo coprire l’area diXX, del giardino lì a fianco e di tutto il circondario investito dal degrado, con iniziative culturali, sportive e ricreative”), i commercinon intendono voltarsi dall’altra parte, e sono tante le proposte arrivate all’associazione per migliorare la situazione.