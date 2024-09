Partita la missione di salvataggio dei due astronauti Nasa bloccati sulla Stazione spaziale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) È finalmenteladi “” dei dueinternazionale. LaCrew 9 di SpaceX da Cape Canaveral permetterà di Butch Wilmore e Suni Williams delladi tornare a casa. A bordo del Falcon 9 un astronauta di Roscosmos Aleksandr Gorbunov e l’astronautaNick Hague. Due e non quattro come previsto perché la Starliner dellaa Boeing, che aveva portato Wilmore e Willimas, è tornataTerra vuota all’inizio del mese per problemi di sicurezza. Poiché lafa ruotare gli equipaggi dellaogni sei mesi circa, questo volo appena lanciato con due posti vuoti riservati a Wilmore e Williams non tornerà prima della fine di febbraio. Gli esperti hanno valutato che non c’era modo di riportarli prima con SpaceX senza interrompere altre missioni programmate.