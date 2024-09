Massimo Giletti è fidanzato con Sofia Goggia? Sono pronto al matrimonio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024)ha trovato la pace del cuore e dice si essere innamorato,e forseal grande passo. Dopo anni da scapolo incallito ha finalmente trovato la persona giusta con cui mettere su famiglia. “Nella mia vita c’è una presenza importante a cui tengo molto”, ha detto il conduttore in una lunga intervista al settimanale Gente, e ha aggiunto: “Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea deloraaperto”., ma vuole “tutelarla”non si è sbottonato sulla sua vita privata, ma non si è nemmeno tirato del tutto indietro. A luistati attribuiti numerosi flirt, ultimo quello presunto con, ma il conduttore ha sempre preferito glissare sull’argomento.