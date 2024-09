Livorno Collaborazione Regione Comune Fondo Housing Toscano salva la casa a 28 famiglie

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 29 settembre 2024) “Possiamo davvero festeggiare, perché grazie al lavoro sinergico diToscana ediil pericolo della perdita dell’alloggio per 28livornesi finalmente è scongiurato”. E’ quanto dichiara l’assessora regionale per le politiche abitative, Serena Spinelli che così commenta l’accordo che mette il punto alle vicissitudini seguite al fallimento Consabit. “Negli ultimi tre anni abbiamo seguito da vicino questa vicenda nell’interesse non solo dell’investimento regionale di 1,5 milioni, ma anche e soprattutto del diritto all’abitazione dei nuclei familiari che ci vivono in affitto a canone agevolato” spiega Spinelli. A seguito del fallimento di Consabit infatti, il fabbricato rischiava di entrare nella dinamica della vendita al miglior offerente, per ripianare i debiti della cooperativa, mettendo a rischio il destino delle