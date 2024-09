LIVE – Luna Rossa contro Ineos Britannia regate 3 e 4 | Louis Vuitton Cup 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Oggi, domenica 29 settembre, alle 14:10 e alle 15:15 avranno luogo le3 e 4 delle finali diCup, il torneo che selezionerà la sfidante di Emirates New Zealand in America’s Cup.vuole passare in vantaggio dopo l’1-1 della prima giornata. Ieri il poco vento ha condizionato le gare, entrambe annullate. La prima è iniziata, ma i due AC75 non sono riusciti a completare la regata entro i 45 minuti previsti dal regolamento come tempo limite. Da valutare quindi le condizioni meteo: il limite minimo di vento è di 6.5 nodi, ma le previsioni fanno ben sperare. Jimmy Spithill e Francesco Bruni sfidano Ben Ainslie e compagni. Con loro i soliti Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Nella giornata di ieri i cyclor titolari sono stati Enrico Voltolini, Bruno Rosetti, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi. Previsti cambi? Non resta che scoprirlo.