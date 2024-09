LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | grande Luna Rossa Ineos battuta in volata! 2-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43ha vinto la partenza.le è stata costantemente alle calcagna, non le ha dato tregua. L’ultima bolina dinon è stata perfetta e ha consentito agli avversari di ridurre lo svantaggio da 450 a 120 metri. L’ultimo lato di poppa è stato palpitante, ogni strambata una sofferenza. Ma il punto lo abbiamo portato a casa. 16.41 VINCE! Per 4 secondi! E’ stata durissima, ma siamo DUE A DUE! Grandissima reazione dell’equipaggio italiano dopo la sconfitta a tavolino precedente per la rottura della randa. 16.41 Strambano entrambe le barche.a 70 metri 16.41 Manca ancora una strambata, sarà arrivo in. Pazzesco 16.40 NOOOOOO!! Stramba, ma la manovra è lentissima!si riporta a 90 metri! 16.40 Altra strambata di. Stavoltanon reagisce. 16.