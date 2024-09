Israele manifestazione a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Telperun accordo con Hamas per la restituzioneisraeliani ancora detenuti a Gaza. La notizia fa seguito all’uccisione del leader libanese di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano in un sobborgo meridionale di Beirut. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che l’uccisione di Nasrallah aiuterà a riportare gli israeliani sfollati nelle loro case nel nord e farà pressione su Hamas affinché liberi gliisraeliani detenuti a Gaza.