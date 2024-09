Il Premio Estense all’America di Costa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) L’aquila dalla testa bianca si trasforma nell’aquila d’oro. La sessantesima, che plana sulla Frontiera. È il libro di Francesco, "dedicatoche non conosciamo" a vincere l’edizione 2024 del. Un viaggio nel mood profondo degli States, alla vigilia di un appuntamento cruciale – le elezioni presidenziali – non solo per l’America ma per tutto l’Occidente. L’incoronazione del vicedirettore del Post – il titolo completo è Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano (Mondadori) – arriva dopo un lungo dibattito tra giuria popolare e giuria tecnica. Quest’ultima, presieduta da Alberto Faustini. È stata una vera e propria sfida all’ultimo voto.