Il Bisonte Firenze ko nell’ultimo test precampionato il derby con la Savino Del Bene

(Di domenica 29 settembre 2024) IlDelScandicci 1-4 (25-20, 24-26, 15-25, 13-25, 25-27) IL: Acciarri 6, Malual 13, Butigan 6, Leonardi (L2) ne, Battistoni ne, Giacomello 3, Nervini 11, Mancini 5, Ribechi (L1), Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio 1, Davyskiba 21, Bechis. All. Bendandi.DELSCANDICCI: Herbots 16, Castillo (L2), Ruddins 18, Kotikova 4, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Bajema 2, Graziani 6, Nwakalor 7, Carol 1, Baijens 7, Antropova ne, Mingardi 17, Gennari 2. All. Antiga– L’ultimo allenamento congiunto delde Ilsi chiude con un ko contro laDelScandicci, che a Palazzo Wanny si impone per 3-1, per poi portarsi a casa anche il set supplementare che i due allenatori decidono di disputare per concedere ulteriori minuti alle varie giocatrici.