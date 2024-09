Gilmour ha scelto la sua casa a Napoli la decisione è da brividi | avrà un vicino speciale!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Billyhala sua nuovaper l’esperienza a. Lo scozzese ha preso unadel tutto inedita. La sessione di mercato estiva ha portato atanti nuovi calciatori. Alcuni di questi, provengono da realtà totalmente diverse ma a causa del mercato internazionale del club si trovano a vivere un’esperienza del tutto nuovo. Ad esempio, diversi protagonisti come Scott McTominay e Billymilitavano in Premier League, conducendo uno stile di vita del tutto diverso. In questo momento, è infatti in corso un periodo di ambientamento che sarà poi utile per esprimersi al meglio sul rettangolo verde. Oltre a ciò, ci sono naturalmente le questioni extracampo. Infatti, proprio Billysarebbe alle prese con la sua nuova. L’ex Brighton sta vivendo a pieno la nuova esperienza in Campania, e avrebbela dimora ideale per lui e la sua famiglia.