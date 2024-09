Garlasco schianto fatale Finisce fuori strada e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)(Pavia) L’impatto frontale tra le due auto è stato violentissimo e per uno degli occupanti non c’è stato scampo. Diego Vinotti, 32 anni, residente a Dorno, è morto venerdì sera in conseguenza delle ferite riportate nel tremendo incidente che è avvenuto lungo la ex-statale 596 all’altezza del territorio del Comune di. Vinotti era a bordo di un’auto in compagnia di amico di 36 anni. Per cause che saranno determinate sulla scorta dei rilievi delle forze dell’ordine – sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale – la vettura è entrata in collisione con un altro veicolo sul quale viaggiavano due persone di 42 e 30 anni.