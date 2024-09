Ecco ’Prima Donna Primo Uomo’ A tutto canto con Teresa Iervolino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024): oggi alle 17 nella Sala Mehta del Teatro del Maggio Fiorentino va in scena il secondo recital didella stagione autunnale. Protagonista è il mezzosoprano, belcantista talentuosissima che in questi giorni ha trionfato sul palcoscenico della Sala Grande nel ruolo di Cenerentola nell’omonima opera di Rossini. Sul podio, alla testa dell’Orchestra del Maggio, c’è Matteo Parmeggiani. In programma arie da Semiramide di Rossini e da Ernani di Verdi, cui si aggiungono le sinfonie da ’Elisabetta, regina d’Inghilterra’ e da ’Luisa Miller’. In chiusura la cantata ’Giovanna d’Arco’ di Rossini nell’orchestrazione di Luca Logi. Composta nel 1832 a Parigi per contralto e pianoforte su testo di autore anonimo, è articolata in due ampi recitativi seguiti da due arie.