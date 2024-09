Derby dell’Arno | ci siamo D’Aversa indica la strada | Coraggio e prestazione Non guardo la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Oggi alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena arriva la Fiorentina. Il, volutamente con la "D" maiuscola. Se questo non bastasse a tenere alta la concentrazione, però, ecco che ci pensa ancora una volta Robertoa ricordare le difficoltà che attendono l’Empoli e che tipo di partita servirà per cercare di allungare la splendida striscia positiva di questo avvio di stagione. "Sappiamo l’importanza della gara e quanto i tifosi ci tengono – esordisce il tecnico azzurro –. Per questo dobbiamo accantonare quello che abbiamo fatto finora, sarà una sfida da Davide contro Golia. Del resto la Fiorentina è una squadra forte e ha investito tanto in entrata. Ecco perché fino a domani (oggi per chi legge, ndr) non dobbiamo sprecare energie, dovranno essere riposte tutte in questa partita. Dobbiamo ricercare la, il risultato è una conseguenza".