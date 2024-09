Colcitrone lancia la controffensiva | Provvedimenti eccessivi e viziati E prepara il ricorso al Gran Giurì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) La risposta di Porta Crucifera alla stangata inflitta dalla Magistratura arriva con la forma di un comunicato stampa con il quale il quartiere rosseverde sottolinea di ritenere tali, "palesemente", manifestando anche l’intenzione di appellarsi alper ridurre le pene e far valere le proprie ragioni. La nota, diffusa sul sito internet del quartiere e sui canali social, è a nome del consiglio direttivo che, tra i vari aspetti, sottolinea come le sanzioni nei confronti del quartiere e di alcuni figuranti sono state "adottate sulla base del procedimento disciplinare avviato in seguito alle relazioni che il Maestro di Campo ed i suoi aiutanti hanno redatto".