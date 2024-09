Campo largo in frantumi Orlando senza riformisti il Pd resta spiazzato Conte | non siamo cespugli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Una bella situazione marrone", per parafrasare il punto di vista di un autorevole senatore dem. La frattura con 5 Stelle e Avs sul cda Rai e il conseguente ritiro di Matteo Renzi e +Europa dalla coalizione di Andreain Liguria, lasciano infatti il Pd di Elly Schlein a presidiare undi centrosinistra sempre più farraginoso. Dopo il risultato delle Europee il Pd si era convinto che i 10 punti di distacco avessero sancito i rapporti di forza. Invece "i nodi sono venuti al pettine", come rileva un altro dem di lungo corso. E sono due. Il primo è l’asimmetria rispetto al governo tra Pd da una parte e M5s e Avs dall’altra. Se infatti per il Pd tornare al governo è una condizione esistenziale, gli alleati invece guadagnano poltrone se vanno al governo (anche a livello locale) e consensi quando criticano il moderatismo dem.