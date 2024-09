Arma letale 5 Mel Gibson ammette | Sto avendo problemi a realizzarlo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Melparla delle difficoltà che sta riscontrando nella realizzazione del quinto capitolo di. A questo punto Melci sta prendendo in giro. Inizialmente aveva dichiarato che avrebbe diretto e interpretato5. Poi, la settimana scorsa, ha detto che non ha ancora deciso se5 o La passione di Cristo 2 saranno i suoi prossimi film. Oggi pomeriggio, in occasione della sua prima apparizione alla convention,ha detto ai partecipanti del FanX che sta riscontrando molte difficoltà nella lavorazione di5. "Il quinto è già scritto", ha detto. "È interessante. È stato bloccato per un motivo o per l'altro. Ci sono semprecon queste