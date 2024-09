Zucchine verdi contaminate e pericolose per la salute | ritirati diversi lotti da un noto supermercato

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 28 settembre 2024) Sono stati richiamati alcunidida una famosa catena alimentare. Il rischio per laè elevatissimo. Negli ultimi decenni, è aumentato l’impiego dei pesticidi nella coltivazione di frutta e verdura. Se da un lato queste sostanze assicurano buoni raccolti durante tutto l’anno perché eliminano parassiti e infestazioni, dall’altro presentano una serie di pericoli per la sicurezza dellaumana.alcunidida una catena di supermercati, per pericolo pesticidi (informazioneoggi.it)Alcuni studi hanno evidenziato come la presenza residuale di pesticidi nei prodotti che consumiamo a tavola quotidianamente aumenterebbe il rischio di insorgenza di una serie di problematiche, come malattie neurologiche degenerative (ad esempio, il Parkinson), disturbi endocrini (come l’infertilità) e tumori (soprattutto linfomi e leucemie).