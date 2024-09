Udinese-Inter le probabili formazioni per la 6ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)si giocherà alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine: queste leper la partita di oggi, valida per la sestadiA.CASA – L’si presenta alla partita contro l’con 10 punti in classifica e a più due proprio dai nerazzurri. Partenza positiva della squadra di Kosta Runjaic, che ha ottenuto la sua prima sconfitta proprio nell’ultimo contro la Roma. Ma in settimana, subito una reazione contro la Salernitana in Coppa Italia. Per il match di oggi, Runjaic si metterà a specchio con il 3-5-2. La novità e Isaak Touré al posto di Kristensen. In avanti, presente la coppia Florian Thauvin e Lorenzo Lucca. Dentro anche l’obiettivo nerazzurro Jaka Bijol. Niente sfida da ex per Alexis Sanchez.