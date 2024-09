Totti compie 48 anni gli auguri di Sabatini | Spero la Roma gli offra un futuro da dirigente

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – “Francesco48. È uno importante perché si avvia a un’età che è sempre molto leggera, 48sono pochi, però lo porta a un bivio della sua vita. Mi auguro che lagliundirigenziale. Laha bisogno di una bandiera? È un posto che spetta di diritto a Francesco”. Sono le parole all’Adnkronos con cui l’ex ds della, Walter, fa glidi buon compleanno a Francescoche oggi48. Poi un commento alla sfida di ieri in Europa League contro l’Athletic Bilbao terminata 1-1 all’esordio di Juric in Europa: “Lacontro l’Athletic? Primo tempo bene, un po’ meno nel secondo ma la squadra non ha ancora una condizione fisica strepitosa. C’è bisogno di qualche partita. Però complessivamente, se non prendono questo stupido gol, sarebbe stata una bella vittoria.