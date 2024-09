Tiffany Stratton | L’arrivo di Giulia e Stephanie Vaquer in WWE apre la strada a incontri straordinari

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024)ha subito lasciato il segno dopo essersi unita al roster di SmackDown all’inizio di quest’anno, diventando rapidamente una delle protagoniste della divisione femminile. Con talenti comeora in WWE,ha espresso il suo entusiasmo per la prospettiva di affrontarle sul ring in futuro.hanno appena iniziato il loro percorso in NXT, conche ha fatto la sua prima apparizione sul Titantron durante l’episodio del 24 settembre. Sebbene abbiano anni di esperienza nell’industria del wrestling, si stanno adattando al sistema WWE. Al contrario,non aveva alcuna esperienza di wrestling prima del suo ingresso in WWE.