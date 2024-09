Spalletti dal cuore d’oro per i bimbi napoletani | il meraviglioso gesto del tecnico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoarriva a Napoli per vedere la gara tra i partenopei ed il Monza e giungerà in terra partenopea con la Panda dello scudetto. Un viaggio di sola andata, perchè ildel terzo scudetto azzurro donerà la vettura all’ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Artis Suavitas e l’auto verrà utilizzata per potenziare il servizio di assistenza medica a domicilio offerto dall’ospedale. Lunedì, alle 14:30, raggiungerà il nosocomio piediatrico assieme al presidente di Artis Suavitas Aps Antonio Larizza e alll’amministartore delegato di Lever Touch Giovanni Liccardo.