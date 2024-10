Piano di bilancio freno alla spesa più tirato nel 2025 Dal cuneo spinta da 02% di Pil - Cdm aggiornato il Psb

Piano di bilancio, freno alla spesa più tirato nel 2025. Dal cuneo spinta da 0,2% di Pil - Cdm, aggiornato il Psb (Di sabato 28 settembre 2024) In Cdm il Piano di bilancio aggiornato dopo i ricalcoli Istat. Nel 2025 uscite nette su dell’1,3%, deficit al 3,3% e al 2,8% nel 2026. Nel testo del programma decontribuzione «fino al 2029». In nottata il Piano è stato trasmesso da palazzo Chigi alle Camere Ilsole24ore.com - Piano di bilancio, freno alla spesa più tirato nel 2025. Dal cuneo spinta da 0,2% di Pil - Cdm, aggiornato il Psb Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di sabato 28 settembre 2024) In Cdm ildidopo i ricalcoli Istat. Neluscite nette su dell’1,3%, deficit al 3,3% e al 2,8% nel 2026. Nel testo del programma decontribuzione «fino al 2029». In nottata ilè stato trasmesso da palazzo Chigi alle Camere

‘Piano Notte’ - il bilancio - Clancy promuove piazza Aldrovandi : “Segnalazioni in calo” - Clancy annuncia poi “che ci saranno presto delle novità”. La questione balli per il momento sembra congelata, ma a quanto si apprende il braccio di ferro tra Comune e Soprintendenza è stato al centro anche di un primo incontro in Prefettura. In attesa di un incontro di natura più tecnica, arrivano anche ulteriori “segnali positivi” ricevuti dai monitoraggi dei bus notturni introdotti nei ... (Ilrestodelcarlino.it)

Giorgetti “Piano strutturale di bilancio ambizioso ma realistico” - Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha definito, in audizione in commissione Bilancio, il Piano strutturale di bilancio di medio termine. ROMA (ITALPRESS) – Un documento ambizioso ma realistico, che affronta i problemi principali del Paese e delinea un percorso di rientro dai deficit accumulati negli anni recenti. (Unlimitednews.it)

Sul Piano di bilancio - il governo si scontra con la realtà - e non fa pace con la verità - In tutto questo non c’è neppure la speranza di un’alternativa alle viste, essendo il campo largo, per l’essenziale, la versione sfigata, centro-socialista e apulo-venezuelana del populismo vincente. Poco male, si dirà, perché di questi aggiustamenti, che pure il Piano promette a partire dalla prossima manovra di bilancio, non c’è traccia se non nelle declamazioni di Giancarlo Giorgetti sul ... (Linkiesta.it)