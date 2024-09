Pelle tra crisi e scenari Dopo le grandi fiere | Strategiche le sinergie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Una strategia: fare. È la parola più importante, per Ezio Castellani, presidente dell’Associazione conciatori di Santa Croce (che associa anche le aziende di Fucecchio), per sfidare la durache sta attanagliando il comparto. Le concerie del distretto, lo ricordiamo, sono state protagoniste all’ultima edizione di Linea, che ha registrato una presenza significativa sia in termini quantitativi che di qualità dell’offerta presentata in fiera. Su 530 concerie presenti all’evento, erano 293 quelle italiane, di cui 150 le aziende del distretto conciario toscano. Complessivamente, gli espositori totali in fiera sono stati 1261, provenienti da 43 Paesi. Numeri e dati significativi: da un lato Lineasi conferma il maggiore evento del settore, dall’altro sono arrivati segnali di vitalità dalla concia toscana pure nell’attuale fase congiunturale del mercato.