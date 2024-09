Pandora Hearts – Gli abissi da cui risalire

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 28 settembre 2024) Un manga che ha conquistato tanti lettori riproposto in una nuova edizione 2-in-1 assolutamente imperdibile. Edizioni Star Comics sta proponendo il celebre manga di Jun Mochizuki,, con tutti i misteri che il suo giovane protagonista Oz deve risolvere per poter vivere una vita senza peccato e condanne. Scoprite con noi questo titolo!New Edition 1 – Jun Mochizuki; Edizioni Star Comics: Un viaggio pieno di misteri Oz Vessalius è un giovane rampollo spensierato, forse anche troppo. La sua vita cambia la sera in cui svolge la sua Cerimonia di Maturità: il vecchio orologio della villa di famiglia inizia a suonare dopo anni di silenzio e hanno inizio misteri, sogni e altre realtà. Oz senza sapere perché viene giudicato colpevole e gettato in Abyss, oscura prigione in un mondo parallelo dove finiscono i peccatori.